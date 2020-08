Denzel Washington pagó los estudios de Pantera Negra

El luto por la muerte de Chadwick Boseman ha dejado historias de valor y poder emocional.

La muerte del actor que interpretaba Pantera Negra, Chadwick Boseman, batió un record en twitter con más de 5.7 millones de “Me gusta” y reveló una historia que pocos conocían que algunos medios titularon “no habría Blanck Panther sin Denzel Washigton” debido a que hace varios años en una entrevista a la publicación Rolling Stone, Boseman contó acerca de un aporte benéfico que Washington hizo, y que le ayudó ir a un intercambio en la Universidad de Oxford. Todo fue gracias a Phylicia Rashad, la actriz del Show de Bill Cosby, quien le pidió al Ganador del Oscar que apoyará a unos jóvenes de forma anónima para sus estudios de actuación. Años más tarde a través de una carta, Chadwick, se enteró que ese benefactor que envió un dinero para que nueve jóvenes tuvieran la fortuna de asistir al programa de actuación de verano en la Academia Británica de Actuación Dramática en Oxford era Denzel.

La historia quedó reseñada no solo en páginas sino en el homenaje de AFI (Instituto Americano del Cine), le hizo a Denzel Washington el año anterior donde Chadwick Boseman, tuvo la fortuna de expresar la gratitud por ese detalle benéfico y que debido a su muerte cobró un valor no solo sentimental para sus fans sino para el actor según The New York Times con el mensaje de dolor resumido en estas palabras:

“Era un alma gentil y un artista brillante, que permanecerá con nosotros por la eternidad a través de sus representaciones icónicas durante su corta pero ilustre carrera” Denzel Washington.

.@ChadwickBoseman was a rare mix of otherworldly talent & deeply rooted humanity. We had the pleasure of his company as he paid tribute to another legend. He was remarkable then & always. What an incredible loss. Rest in power, King. #ripchadwickboseman🖤 #wakandaforever✊🏾 pic.twitter.com/lByd9sywME

— AFI (@AmericanFilm) August 29, 2020