“Deadpool” Ryan Reynolds vende su marca de licor

Por 600 millones de dólares, Diageo le compra marca de ginebra a Ryan Reynolds.

Desde el año 2006, Aviation American Gin, una marca de ginebra producida en Portland (Oregón, EE UU), fundada por el actor Ryan Reynolds, venía siendo la sensación no solo por los divertidos spots publicitarios sino porque estaba “volando alto” como el licor exclusivo de la aerolínea Virgin entre otras alianzas.

El mundo del entretenimiento y los negocios, fueron sorprendidos con la noticia de esta millonaria negociación, que repite la historia de George Clooney con su tequila “Casaamigos“, quien también le apostó a otra línea de negocios y fue comprada por $1.000 millones de dólares por Diageo. Ahora Reynolds, no tendrá que preocuparse si Disney no lo llama a protagonizar “Deadpool“, ya que lo pagado por su licor es el sueldo que hubiera ganado por taquilla o pago por sus servicios de varias películas. Además seguirá vinculado a la marca como socio estratégico e imagen publicitaria.

Today we are delighted to announce the acquisition of Aviation Gin and Davos Brands – we are looking forward to working with Ryan Reynolds and the Davos team to accelerate future growth @aviationgin @vancityreynolds @davosbrands: https://t.co/GvWXQeIm0E pic.twitter.com/51vcFeAYPq

— Diageo News (@Diageo_News) August 17, 2020