La serie de culto, Dark afirma que el mundo se acaba el 27 de junio.

A menos de 24 horas, el mundo se acaba en Dark, al menos es lo que se desprende que la fatídica fecha del 27 de junio plantea que el planeta se acabará en la ficción de la serie. Netflix ha logrado mantener en vilo, a millones de espectadores, quienes no dormirán por horas al estilo de lo sucedido con Game Of Thrones, con una historia llena de las conjeturas más locas. Sin spoilers, lo único que podemos contarles es que los escritores compartieron que lo escrito “escrito está” y no hay planes que la historia no se extenderá más“. Tampoco, tienen pensado series alternas para uno de los miles de personajes de la misma, es un final digno.

Los creadores de Dark, Baran bo Odar y Jantje Friese, que afirma que el mundo se acaba este sábado 27 de junio, nunca imaginaron el fanatismo de la primera serie original de la plataforma que se rueda en Alemania, la cual presenta saltos del tiempo y posibles mundos paralelos que en esta cuarta y lo que parece última temporada dejará más “locos” a sus seguidores que esperan que en una sola línea de tiempo se descubra el misterio de la serie y porque no salvarnos de fin del mundo que ni los Mayas han atinado, en varias fechas y años como el 2012. Odar y Friese, saltaron del cine a una serie por un accidente Netflix, quienes les hicieron un ofrecimiento de crear una historia que caló universalmente donde plasmaron una serie de ideas como la paradoja de dónde somos y cómo se creo el mundo.

Netflix invita a ver Dark desde casa

A la hora de su estreno, veremos desde casita el primer episodio de Dark 3 y lo comentaremos en tiempo real en Twitter. ¿Se unen? pic.twitter.com/qR7Ki7B8tO — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) June 26, 2020

Dark el mundo se acaba el 27 de junio a las