La actriz Danna García estuvo hablando sobre las se cuelas que le dejó la enfermedad, García se contagió el pasado mes de marzo y dice que aún siente algunos síntomas.

En entrevista con Noticial Caracol, Danna confesó que aún siente una sensación similar al vértigo y extrema resequedad en la piel.

“A pesar de que el virus dura activo en el cuerpo un tiempo, en mi caso casi no me suelta. Las secuelas del COVID son algo que uno carga no sabemos por cuanto tiempo y la parte emocional es muy importante en este tipo de situaciones”, comentó la actriz.

Además, contó que tuvo dengue un mes y medio antes de que se contagiara de Covid-19.

“Cada cuerpo lo siente diferente, mis efectos secundarios no son necesariamente los de otra persona con Covid. Yo sentí vértigo, sentía como si atreverá la mesa (…) Además, yo tuve dengue un mes y medio antes de que me contagiara con el virus, se me juntaron las dos cosas en el cuerpo”, aseguró la actriz.

VIDEO: Así fue el emotivo reencuentro de Danna García con su familia tras dar negativo a coronavirus