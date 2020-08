Daniella Álvarez se ha deprimido cuatro veces

La ex reina, presentadora y modelo Daniella Álvarez, confesó que si ha estado deprimida.

En una de esas confesiones en vivo, la ex Señorita Colombia, Daniela Álvarez, confesó que si se ha deprimido 4 veces aproximadamente y lo descubrió por unas “goticas” y unas pastillas que el salir de la clínica le dieron, según ella medicadas a los pacientes que le amputan las piernas. “Al quitarles otros medicamentos, el cuerpo va sintiendo cambios”, y ella los ha vivido por lo que no le da pena confesar lo vivido.

Daniella quien ha sido muy abierta, no esconde nada en sus redes, ya que todos los momentos que vive, los comparte con sonrisas y vivencias que demuestran lo fuerte que es animando a vivir a aquellos que se han deprimido ante adversidades de la vida.