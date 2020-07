La ex Señorita Colombia, Daniela Álvarez, recibió un gran ofrecimiento del Canal Caracol.

Daniela Álvarez, sonríe más después de la amputación de su pierna con todo el apoyo que ha recibido de los colombianos, quienes no han parado de escribirle. Pero la sorpresa que le tenía el programa Día a Día de Caracol TV, la dejó con una sonrisa de oreja a oreja, ya que después de invitarla al espacio con un sentido homenaje, recibió la oferta para ser la nueva presentadora del Desafío Súper Regiones una vez se pueda volver a los rodajes después del Covi-19. Y es que en el 2019, Daniela tuvo muy buenos comentarios como anfitriona de Paya Oro y nadie se imaginaría lo que la vida le tenía destinado.

Daniela Álvarez expresó ante el ofrecimiento: “No me lo creo, Dios mío. Creo que ahora me va tocar hacer todo más rápido para poder estar ahí. Me quedo con la boca abierta, no sé qué hacer para rápido poder estar allí y poder tener mi prótesis para estar en el programa y demostrar que siempre podemos superar nuestros obstáculos y que la vida es una prueba y vamos para adelante”, afirmó la modelo y ex reina que demostrará de que están hechos los guerreros de vida como Presentadora del Desafío Súper Regiones 2021.

Daniella Álvarez Presentadora del Desafío

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">Vía <a href="https://twitter.com/Regias?ref_src=twsrc%5Etfw">@Regias</a> | <a href="https://twitter.com/hashtag/Actualidad?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Actualidad</a> <br>La presentadora fue invitada a Día a Día para recibir un emotivo homenaje por la valentía que ha demostrado y allí recibió la gran propuesta 🤩👇<br><br> <a href="https://t.co/8kjrsARa6j">https://t.co/8kjrsARa6j</a> <a href="https://t.co/HizloL4aal">pic.twitter.com/HizloL4aal</a></p>— Caracol Televisión (@CaracolTV) <a href="https://twitter.com/CaracolTV/status/1281291563356884993?ref_src=twsrc%5Etfw">July 9, 2020</a></blockquote>

Daniella Álvarez Presentadora en Día a Día