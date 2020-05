Creador de Black Mirror no trabajan en la sexta temporada porque “el público no tiene el estómago en este momento”

Recientemente el creador y director de la serie Black Mirror, Charlie Brooker, sorprendió a todos los seguidores confesando en una entrevista que no está trabajando en la sexta temporada, argumentando que considera que el mundo no está preparado debido a la situación actual.

En conversaciones con Radio Times, Brooker indicó que “he estado ocupando haciendo cosas. No sé qué puedo decir sobre lo que estoy haciendo y lo que no. Por el momento, no sé si la gente tenga el estómago para soportar historias sobre sociedades desmoronándose, así que no estoy trabajando en nada de eso”.

De esta manera la siguiente temporada de la aclamada serie sobre distopías tecnológicas tardará bastante, por el momento a juicio de su propio creador, los seguidores no necesitan ese toque sombrío en medio de la pandemia por el coronavirus.