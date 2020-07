Colombianos miembros The Academy

Dos colombianos ahora son miembros de la Academia de Hollywood / The Academy.

Los directores de cine Alejandro Landes y Jorge Alí Triana, fueron designados como los dos colombianos invitados a ser miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, más conocida como “The Academy“, la cual tiene la responsabilidad de elegir a las categorías y películas nominadas a los Premios Oscar. El año pasado, el director Antioqueño Víctor Gaviria, recibió el mismo honor y ahora serán 5 votos que también sumarán en la competencia internacional, especialmente para apoyar a las películas en lengua española ya que la colombiana Catalina Sandino y el director Ciro Guerra también hacen parte de la lista del elegibles de la gala de premiación que cada año se reúne en los Ángeles.

The Academy está conformada por 9.921 miembros de acuerdo a su página oficial y es presidida por David Rubin, quienes integraron 819 nuevos talentos a su organización resaltando su aporte y trabajo en diferentes campos no solo actorales sino de producción entre otros. Se destaca que en la inclusión de los colombianos, también México celebró que Yalitza Aparicio, actriz de la película Roma de Alfonso Cuarón fuera tenida en cuenta para formar parte de este selecto grupo de latinos y nuevos nombres de 68 países que viven y respiran cine.

Say hello to our brand new class of Academy members. #WeAreTheAcademy https://t.co/jRJWPQYH1Y

— The Academy (@TheAcademy) June 30, 2020