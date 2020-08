Colombia volverá a tener emisoras AM / FM

El país se despertó con la noticia que después de 11 años, habrá de nuevo subastas radiales para usos de frecuencias AM / FM.

Karen Abudinén, la ministra de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) de Colombia, anunció la buena nueva en la W Radio donde dijo que: “Con la apertura de esta convocatoria buscamos que más colombianos puedan acceder oportunamente a la información, entretenimiento y a contenidos de calidad. Este hito, que se da después de 11 años, reafirma nuestro compromiso con el fortalecimiento de este medio de comunicación, reconociéndolo como una herramienta que consolida la difusión de la cultura regional, la responsabilidad social y facilita el desarrollo de las regiones”.

Lo importante es no hacer cuentas alegres, ya que los interesados deberán esperar el estudio de frecuencias disponibles por ciudad, donde como lo dijo un ex Directivo Radial, “si alguien estaba usando una sin permiso además sin saber su disponibilidad y esta sale en esa licitación, lo que hicieron es abrir el interés para que exista no una sino varias ofertas por la frecuencia”. Así que lo que falta en las propias palabras de Abudinén en cuanto a emisoras AM y FM es esperar porque “el proyecto cuenta con varias etapas, iniciando con la manifestación de interés. Posteriormente, vendrá el estudio técnico de disponibilidad de canales y luego se habilitará la publicación del borrador de los términos de referencia, donde los interesados podrán participar y realizar sus comentarios. Concluidas estas etapas, se publicarán los términos de referencia definitivos dando apertura al proceso de asignación de emisoras, estos incluirán el cronograma con fechas para recepción de propuestas, del informe preliminar y final de propuestas, así como el acto administrativo que declara las viabilidades”. Tras 11 años que no se tenía esta noticia y ante la difícil situación de pauta comercial, habrá que esperar a ver quiénes son los interesados que ofertarán basados en condiciones de experiencia y chequera. Hasta el 17 de septiembre de 2020 se podrá enviar cartas de interés, indicando la frecuencia y el municipio en el cual prestaría servicio la emisora.