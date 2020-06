Colombia en la nueva película Disney

Los amantes a las historias Disney en el país, cantarán a todo pulmón en una próxima película.

El productor, actor y músico Lin-Manuel Miranda, que por estos días es noticia al anunciarse que su musical Hamilton irá a la Plataforma Disney Plus a partir del 3 de julio, sorprendió a sus seguidores en “Good Morning América“, el programa matutino más visto en la televisión de los Estados Unidos (equivalente a Día a Día de Caracol) al confesar que viene adelantando un nuevo musical para una película animada.

La noticia hubiera pasado desapercibida, pero cobró relevancia cuando este afirmó que viene trabajando como lo hizo para “Moana” en un musical donde Colombia es protagonista en el argumento de la película. Fanáticos aplaudieron esta afirmación porque su trabajo es calidad que se ha visto en la nueva versión de “El Regreso de Mary Poppins“, “Patoaventuras” y “In the Heights” que se estrenará en el 2021. Miranda de origen latino, nacido en Puerto Rico ha ganado varios reconocimientos en la industria del entretenimiento como los Premios Tony por Hamilton, el musical del Broodway que ha tenido llenos absolutos y agotadas las entradas desde hace varios años en Nueva York.

Es un hecho Colombia en nueva película Disney

RISE UP if you’re excited for #Hamilfilm to stream on @disneyplus on July 3! @lin_manuel takes us through the groundbreaking filming process of the musical special. ⭐️ https://t.co/bRwIBvhrgP pic.twitter.com/nSeaMuiRhR

— Good Morning America (@GMA) June 22, 2020