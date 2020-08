Christian Nodal “estafado” por redes sociales

El cantante Christian Nodal se siente mal porque otra cuenta con su nombre tiene más seguidores.

Dos cuentas y un mismo nombre, ese es el problema que hace sentirse a Christian Nodal, estafado en redes porque los fanáticos siguen otro twitter que no es su oficial y con más seguidores. “Me siento estafado que los que siguen creyendo que soy yo el que escribe “puñetas” mentales en una cuenta falsa que tiene más seguidores que esta”, agregó el cantante mexicano debido a que @elnodal su cuenta compite con con @nodal_oficial que se identifica “un enamorado más y no oficial” y el nick name “Nopal” con 491,7 mil seguidores . Mientras su twitter oficial “De la perla del desierto pal mundo” posee 376,5 mil Seguidores.

Christian Nodal, hizo su denuncia en la madrugada del lunes 24 de agosto, destacando que se le ha dado a su nombre mal manejo en twitter al permitir que exista otra cuenta. Lo que se ve claramente es que la cuenta símil, hace claramente la salvedad que no es la oficial pero por su ingenio es lo que ha hecho que miles lo sigan. A lo que Nodal, ha despertado con mensajes intentando parecerse a ese estilo de mensaje. La solución para algunos es simple, debiera contratar a @nodal_oficial “un enamorado no oficial” como CM de sus redes y así generar más empatía. El mensaje de Nodal @elnodal, fue el detonante para más de 200 comentarios en los que también le dicen que denuncie y bloque la cuenta rival y así soluciona su malestar. Otros afirman que esto a viva el rating y romance del cantantes para él y Belinda con rating asegurado en “La Voz” México.