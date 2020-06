“Charly o Fito” fue García y salió de alta

Después de 4 días, el músico Charly García, salió del hospital y sin covid-19.

La noticia y nuestro titular obedece a un pequeño error de las redes de una emisora musical de Colombia, que circula por ahí y desubicó a los fanáticos por la fotografía que hablaba de la buena noticia de la dada de alta de García pero con la imagen de “Fito“. Afortunadamente, el Jefe de Prensa, oficializó el estado de artista declarando que “se encuentra ya en su casa y con muy buena evolución”.

Así que la canción “No me dejan salir“ no cabe en esta noticia pero si en el recuerdo de sus seguidores que han expresado al rockero argentino de 68 años mensajes de alegría por ser un “invencible” que revolucionó desde la década de los 70s, el llamado rock en español.

De 1983, disfruta este clásico del “Rock en tu idioma”