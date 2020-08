Chadwick Boseman un ‘Black Panther’ inolvidable para todos

Chadwick Boseman pasará a la historia como un referente del cine live action por Pantera Negra.

La muerte de Chadwick Boseman, sorprendió al mundo del entretenimiento y fanáticos de Marvel Studios, quienes aún siguen en shock por la muerte del actor que encarnó a superhéroe “Pantera Negra“. A sus 43 años, un cáncer de colon que mantuvo en reserva de acuerdo a cables internacionales afectó su salud y en los últimos meses fue haciendo mella en la salud del actor, quien a pesar de esto cumplió con Disney Plus y dejó su voz en la serie animada en el que su personaje estará al lado de otros superhéroes.

Boseman y Pantera Negra, rompieron todos los estereotipos Hollywwod al ser la producción que resaltaba el poder afroamericano a través del héroe africana de Wakanda donde T’Challa asume la personalidad del salvador de su pueblo y el mundo como un Avenger. Película que también sorprendió a Disney Studios ya que las nominaciones al Oscar, MTV, Teen Choice, Crtics’ Choice, Bafta, Globos de Oro y Sindicato de Actores demostraron que habían hecho una historia de inclusión que se volvió universal.

La miles de demostraciones de cariño llegaron desde lejanos países y en diferentes lenguas además del dolor de sus compañeros de rodaje de varios films y en especial de Avengers donde mostraron el dolor por su partida. El ex presidente de Disney Robert Iger ahora ejecutivo de la compañía quien fichó al actor con Kevin Feige dijo: “Aportó una enorme fuerza, dignidad y profundidad a su innovador papel de Black Panther; rompiendo mitos y estereotipos. Lo convertirnos en un héroe largamente esperado para millones de personas en todo el mundo e inspirarnos a todos a soñar en grande y exigir más que el status quo. Lamentamos todo lo que fue, así como todo lo que estaba destinado a convertirse”. Chadwick Boseman es desde ya un héroe de la ficción que con su personificación de Pantera Negra al estilo de lo que hizo Christopher Reeves con Superman para los fanáticos será muy difícil olvidar al volver un superhéroe real. Con el final de los créditos de su película Boseman se acaba de convertir con su muerte en un ‘Black Panther‘ inolvidable para todos.

