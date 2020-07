Cavill ‘Superman’ necesita ingeniero gamer

Por qué Henry Cavill es tendencia porque necesita una super ayuda.

“Superman“, Henry Cavill está en problemas técnicos y necesita un ingeniero de sistemas que lo salve, bueno al menos es lo que se desprende de su video en instagram donde intenta “armar con detalle” el interior de una CPU de una computadora de videojuegos, que le hace rascar la cabeza y no le sirven sus planos. El divertido video musicalizado con Barry White tiene la evolución del trabajo que le costó ensamblar las piezas al estilo de mecánica popular para que en el mensaje que lo describe Superman (Cavill) escriba: este tipo de material no es para todos … se recomienda discreción del espectador. “Es posible que veas muchas partes que no haya visto antes”.

La misma compañía Warner Bros, no dejó pasar por alto que Superman necesitaba un ingeniero y compartió el video de instagram en sus redes sociales donde algunos fans compartieron mensajes como “Henry dime que estás donde tu mamá que son esas cortinas” y otros atinaron a lo que estaba haciendo: estas armando severo PC de videojuegos. En muchas ocasiones, Henry Cavill se autoproclamado un geek de tiempo completo por eso ama a sus fans, el video que compartió ya lleva más de 1,9 millones de visualización.

