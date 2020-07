Carlos Vives celebra ASCAP

Carlos Vives celebra que ASCAP reconozca a su Editora en Estados Unidos.

La felicidad de Carlos Vives, se notó en redes sociales al enviar un saludo a Kobalt Music por los Premios ASCAP (Sociedad de Autores, Compositores y Editores de los Estados Unidos), la cual le otorgó un galardón como editora musical independiente latina por primera vez compartiendo honores con Universal Group. Y es que la representación de Kobalt en USA, le ha servido a Vives, Anuel AA, Natty Natasha, Karol G y Becky G entre otros para proyectarse a nivel intencionall. “Estamos encantados de compartir que hemos sido nombrados El editor independiente latino del año, ¡qué honor! Desde China a Si Me Das Tu Amor a No Lo Trates no estaríamos aquí sin los artistas increíblemente talentosos con los que tenemos el placer de trabajar a diario”. Afirmó la Editora donde el samario es una ficha clave con Karol G.

Carlos Vives desde su casa, celebra este ASCAP deseándoles lo mejor con alegría que es la editora que lo representa y por primera vez gana este premio.

. @carlosvives congratulates his publisher @kobalt on their first #ElPremioASCAP in the Latin genre as Indie Publisher of the Year. #ASCAPAwards pic.twitter.com/lzSlot0r0e

Kobalt Music celebra ASCAP

We’re ecstatic to share that we’ve been named @ASCAP’s Latin Independent Publisher of the Year, what an honor! From “China” to “Si Me Das Tu Amor” to “No Lo Trates” we wouldn’t be here without the incredibly talented artists we have the pleasure of working with daily. 🍾🥂 pic.twitter.com/eBkSamOe6z

— Kobalt #AtHome (@kobalt) July 9, 2020