BTS, el primer grupo de k-pop que llega No.1 Billboard 100

Luego de su presentación en los VMAs de MTV, BTS, el primer grupo surcoreano de k-pop llega al No. de las 100 de Billboard.

La biblia de la música como es conocida, Billboard, confirma que BTS, el primer grupo surcoreano de k-pop, llegará al No.1 del listado más importante del mundo. Con Dynamite, BTS ha logrado 33.9 millones de transmisiones en la radio de los EE. UU. Confirmando 300.000 descargas vendidas en su primera semana para finalizar en agosto, como el tema más escuchado según Nielsen Music / MRC Data. Los conteos del Billboard son tan exactos porque se basan en monitoreo de radio y plataformas para determinar cuáles son las canciones más sonadas en los Estados Unidos.

Otra sorpresa de BTS para que este viernes 4 de septiembre sera anunciado como la canción No.1 es que a trajó con Dynamite, lanzado el 21 de agosto es la cifra 11.6 millones de impresiones de audiencia de radio en el semana que terminó en la noche 30 de agosto, luego de su gran presentación VMAs MTV, obteniendo los premios de Mejor Coreografía, Mejor Grupo K-POP, Mejor Video Pop y Mejor Grupo. BTS, hace dos años, logró el No.1 Billboard en álbums vendidos en otro idioma que no pasaba en 12 años de historia de la publicación y por eso en la actualidad ser el número UNO en ventas digitales, ratifica lo que pasará este fin de semana.

.@BTS_twt earns their first #Hot100 No. 1 with “Dynamite,” making them the first all-South Korean act to top the chart. 🏆 https://t.co/K2QMIGS8vr

— billboard (@billboard) August 31, 2020