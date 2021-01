El actor Bruce Willis fue echado de un local en Los Ángeles, Estados Unidos, el pasado lunes por negarse a usar tapabocas, informó el sitio Page Six. De acuerdo con dicho medio, el actor no estaba usando debidamente el cubrebocas, la gente dentro de la tienda se molestó al ver la mascarilla en su cuello.

El actor fue fotografiado por los paparazzi saliendo del local sin protección, por lo que desató cientos de criticas. El actor, de 65 años, se negó a usar tapabocas dentro del establecimiento, pese a tener un pañuelo alrededor del cuello.

Los hechos tuvieron lugar justo cuando Los Ángeles es epicentro de la crisis del covid-19 en California, Estados Unidos. Un representante de Willis al que Page Six preguntó sobre lo sucedido no ofreció ningún comentario.

Bruce Willis asked to leave pharmacy for refusing to wear a mask https://t.co/V4kcyxUwy3 pic.twitter.com/SORhCJwfEU

— New York Post (@nypost) January 12, 2021