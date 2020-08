Brad Pitt vive romance con “matrimonio abierto”

La modelo la modelo alemana Nicole Poturalski que sale con Brad Pitt viviría un matrimonio abierto.

El actor Brad Pitt, quien saltara de nuevo a los tabloides y portales con la noticia de una nueva novia, está de nuevo en el huracán mediático al conocerse que la modelo alemana Nicole Poturalski de 27 años está casada con el empresario de restaurantes Roland Mary. Al parecer la pareja de esposos, llevan un matrimonio “open mind” en donde esto les permite según cables internacionales “vivir felices” y Brad lo sabía. Mary es el padre del hijo de la modelo con quien lleva casado 8 años, y es el propietario del lujoso restaurante de Berlín Borchardt, donde es posible que se hayan conocido en los múltiples viajes del actor. Se habla que también el esposo de la modelo es socio de importantes locales como el Café Am Neuen See y Grosz. Su restaurante principal está ubicado en mítico hotel Regent, visitado por celebridades, políticos y empresarios de todo el mundo.

La noticia que difundió también ampliamente el Daily Mail, vino acompañado del mensaje que el empresario de la gastronomía de acuerdo a un cercano de la pareja: “Mary ha estado casado varias veces y tiene cinco hijos. No le interesan la negatividad ni los celos. Todavía están casados, pero se podría describir su relación como un matrimonio abierto”. Donde se también describen al empresario de 68 años como filosófico. El destape del romance se hizo por paparazzis que descubrieron al actor en Le Castellet, cerca de Marsella, sur de Francia, cuando el jet privado de Pitt, aterrizó y con su nueva novia se dirigió a Chateau Miraval, finca valorada en USD 60 millones donde él se casó con Angelina Jolie, y que la ex pareja aún comparte temporadas en esta villa.

EXCLUSIVE: Jilted husband of Brad Pitt’s new lover Nicole Poturalski seen for the first time since German model ran off with Hollywood heart-throb https://t.co/zhuVacS7DD

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 31, 2020