Do What You Can lo nuevo de Bon Jovi una canción de reflexión /Foto Captura Video.

El cantante Bon Jovi, lanza un video que reflexiona sobre lo que se vive en USA en tiempos de covid-19.

“Do What You Can” (Haz lo que puedas) es la nueva canción de Bon Jovi, que motivó a escribirla en el mes de marzo con sus fans, compartiendo solo el coro, exponiendo una reflexión sobre cómo cambió la vida en Estados Unidos debido a la pandemia. El video estrenado este 25 de agosto, deja ver lugares emblemáticos solitarios y generando un nuevo estilo de convivencia donde el tapabocas juega un elemento esencial. El artista oriundo de New Jersey de 58 años, se ha comprometido abiertamente en este confinamiento y fue el primero de las celebridades que devolvió el dinero de las entradas de sus presentaciones. Además abrió unos restaurantes sociales para que los más necesitados encontrarán comida en estos días al perder sus empleos y los indigentes encontraran un refugio.

El video de Do What You Can, muestra a una Nueva York desolada y que sin el turismo acostumbrado, se ve solitaria donde empleados hacen la limpieza de las escaleras de Time Square, Broodway está cerrado, cafés y supermercados entre otros sitios referentes turísticos de la Gran Manzana. La letra del tema se inicio con esta convocatoria en marzo en su instagram: “estamos lidiando con tiempos difíciles, pero estamos todos juntos en esto. Escribí el primer verso y el coro de una canción. Escríbeme un verso. Cuéntanos tu historia” para completarla. Y los fanáticos se lo contaron para el producto final que se ha convertido en un himno y ya suena en las radio estaciones de los Estados Unidos donde él aparece colaborando obras sociales y saluda a la gente.

Bon Jovi le canta al sentimiento en tiempos de covid

Así fue la invitación a co-escribir “Do What You Can”