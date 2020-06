Bob Esponja: ‘Orgullo Gay’

En el mes de los derechos y marchas del orgullo gay, Nickelodeon los apoya.

Celebrando como lo dicen ellos “El Orgullo” con las Comunidades LGTB y “sus aliados este mes y todos los meses”, las redes del Canal Infantil Nickelodeon, saludaron con tres de sus series bandera para decir que estos personajes tienen algo de ellos. El que más ha obtenido la atención es “Bob Esponja“, el divertido personaje de las profundidades del mar que lidera las aventuras al lado de “Patricio” y “Calamardo“, quien ha tenido una película en la pantalla grande y otra por estrenar en el 2020 que se llamará “Al Rescate”.

Es cierto que sobre la sexualidad de Sponge Bob, se han tejido historias su creador, Stephen Hillenburg q.e.p.d, afirmó en noviembre del 2018, que “nunca tuvo la intención de que Bob o su mejor amigo, “fueran homosexuales” . La polémica está sentada para los padres que le tendrán que explicar a sus hijos una vez más sobre la diversidad sexual de este y otros personajes.

Celebrating #Pride with the LGBTQ+ community and their allies this month and every month 🌈 ⁣

(🎨: by @ramzymasri) pic.twitter.com/pENmTaQB0h

— Nickelodeon (@Nickelodeon) June 13, 2020