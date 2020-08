Ben Affleck regresa como Batman

Extra! Ben Affleck ha sido confirmado para la película The Flash en el universo cinematográfico DC Comics.

Como antesala al DC FanDome, se acaba de confirmar la noticia que la película The Flash, protagonizada por Ezra Miller tendrá de nuevo a Ben Affleck interpretando a Batman. La nueva publicada por Vanity Fair, se basan en declaraciones del director argentino Andy Muschietti, guionista, productor y productor televisivo que al parecer será el encargado en llevar este proyecto a la gran pantalla.

Andrés Muschietti como el verdadero nombre del cineasta, destaca que “Aflleck sabe entregar una dicotomía que es muy fuerte, apoyada en su masculinidad por su apariencia donde su Batman es imponente resumido en varios aspectos como la mandíbula, porte y vulnerabilidad. Él sabe cómo entregar esa vulnerabilidad desde dentro hacía fuera. Solo necesita una historia que le permita traer ese contraste , ese equilibrio y con The Flash, Affleck volverá más fuerte“. La química que mostraron el la Liga de la Justicia, Erza y Ben fue evidente por eso el trabajo será fácil cuando comience el rodaje que según Muschietti, será divertido y ameno compartir con alguien que ha estado al frente y detrás de las cámaras como director. El 22 de agosto en la Convención DC Comics /Warner Bros se destaparán muchas sorpresas como esta y se espera que estén todos los actores del Universo DC.

