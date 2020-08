Ben Affleck no es bienvenido a Premiere de James Bond

Con posible disputa de Ben Affleck y Ana de Armas además de su romance, los organizadores de la Premiere Bond no lo quieren invitar.

La nueva película de James Bond “Tiempo para Morir“, anda planeando la Premiere para el mes de noviembre, unos días antes de su estreno del 20 de noviembre, después de haber corrido su estreno dos veces de su fecha original. La participación de Ana de Armas y las noticias generadas por su relación con Affleck, que comenzó en tiempos de la pandemia, los tiene pensado que no sería conveniente su presencia en la alfombra roja porque eclipsaría a Daniel Craig, desviando la atención de la prensa que cubriría el evento.

Bond “Time To Die” es la película número 25 del espía inglés, según The Sun, donde los productores por ser la última en la que Daniel Craig los acompañe, no desean que exista otro foco que genere otra noticia del filme. Fuentes cercanas a la producción, vienen haciendo gestiones para que a la Premiere en Londres, no asista Ben Affleck, esperando que Ana de Armas (Paloma), entienda la situación. Con un presupuesto de 250 millones de dólares, los ojos están puestos en que Craig, la saque del estadio en su última actuación que le valdrá $25 millones de dólares.

‘James Bond’ makers want Ana De Armas to ditch Ben Affleck at red carpet premiere The News International – Entertainment https://t.co/zb0q0ssklj Franchise bosses want the spotlight to be on the film rather than the chemistry between Ana De Armas and Be… https://t.co/ss9IHE1o9v

