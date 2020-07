Un 3 de julio de 1985, fue estrenada Back To The Future en el cine.

Han pasado 3 décadas, y hoy se conmemora 35 años de Back To The Future, la saga de Marty McFly protagonizada por Michel J. Fox y el Doc Christopher Lloyd, quienes gracias a un DeLorean viajaron al futuro, pasado y presente en la década de los 80 convirtiéndola en una película de culto que tuvo 3 partes. Lo que se destaca es que algunos de los apartes de la cinta se volvieron realidad con el paso del tiempo como la video llamada, combustible con desechos, sistemas de control biometrico y drones. También refrescó la historia musical con la inclusión del tema johnny b. goode de Chuck Berry. Destacando que Robert Zemeckys y Stiven Spielberg, unieron talentos para producir esta aventura de ciencia ficción que habló de la paradoja del tiempo y mundos que se mezclaron con ingenio, dejando posibilidades asombrosas en la tecnología que aún esperamos ver como los autos voladores, las chaquetas con secado automático, el aeropatín y cine 3d hologramas sin gafas entre otros que cada vez que alguien ve la película descubre ideas del pasado para este futuro.

Back to The Future 35 años, es una celebración universal que en este mes tendrá diferentes actividades para recordar la historia de la posibilidad viajar en el tiempo y volver al mítico café de los 80 de la saga o ir a un lugar donde no necesitamos carreteras (autopistas) como lo dijo el Dr. Emmett Brown.

Vea Back To The Future 35 años reunión

Lea Thompson celebra Back To The Future 35 años

Happy 35th birthday #BackToTheFuture! I am so grateful to have been part of so many people’s lives. pic.twitter.com/yKGgVQnSBb

— Lea Thompson staying at home (@LeaKThompson) July 3, 2020