Avatar compartió concepto de arte de Pandora

La película Avatar de James Cameron que tendrá dos nuevas partes compartió artes conceptuales de Pandora.

Los Na’vi, seres que aparentan ser primitivos pero que en realidad son muy evolucionados, presentados en la película del 2009 Avatar de James Cameron y que recaudaron $2.7 billones de dólares volverán de nuevo en el 2021 y 2022 a la gran pantalla. Así es, mientras los actores están en la etapa de pre producción haciendo inmersiones en el mar en Hawái, Cameron y su equipo ha logrado atrapar la atención al revelar que serán dos partes rodadas simultáneamente para los estudios Disney, quienes al adquirir Fox ahora llamada 20th Century Studios, llevarán a cabo el ambicioso proyecto.

Para acrecentar la expectativa de Avatar, la producción compartió en sus redes sociales, los artes conceptuales de las nuevas locaciones de Pandora y algunos personajes que veremos en su nuevo mundo. Por el momento fanáticos, siguen disfrutando “Pandora – The World of Avatar inspirado en la película de James Cameron, ubicado en Disney’s Animal Kingdom, que recrea fielmente la primera parte de la historia que con un presupuesto de $239 millones superó todas expectativas de Hollywood y se convirtió en una película de culto. Con gigantes set en Nueva Zelanda y otros foros, el instagram de Avatar sigue dando las pistas del elenco además de detalles increíbles.

In the #Avatar sequels, you won’t just return to Pandora — you’ll explore new parts of the world.

Check out these brand new concept art pieces for a sneak peek at what’s to come. pic.twitter.com/bfZPWVa7XZ

— Avatar (@officialavatar) January 7, 2020