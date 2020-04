AUDIO: Llane lanza “Pa’ Ti”, la canción perfecta para dedicar en tiempos de cuarentena

El cantante Llane lanza su nueva canción, “Pa’ ti”, un sonido caribeño perfecto para ponerle ritmo al amor en plena cuarentena.

“Por ti yo dejé el ganado”, dice esta canción atrevida, sensual y muy caribeña que lanza el cantante paisa, su nuevo sencillo en solitario que llega como anillo al dedo para sus fans, pues es el ritmo perfecto para relajar la tensión en el confinamiento obligatorio y les permite atreverse a decir lo que sienten.

“‘Pa’ ti’ es una canción para vivir el presente y hacer que las cosas sucedan. No hay excusa para no decirle a esa persona que nos gusta todo lo que nos nace. Con una llamada y siendo nosotros mismos podemos conquistar a esa persona especial; aún en estos momentos de distanciamiento podemos hacerle saber que, si entra en crisis, aquí la estamos esperando cuando todo esto termine. Ese es el mensaje que quiero transmitir con este nuevo tema en donde me expreso tal como soy y desde mi léxico ‘paisa’, es una canción que escribí sin muchos procesos, salió de forma natural”, declaró el cantante.