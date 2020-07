En los nuevos estrenos musicales, Ricardo Arjona lanza: No es el momento.

Siguiendo con soltar o presentar un tema cada semana, Ricardo Arjona, lanza “No es el Momento” el octavo sencillo del álbum Blanco, al que ha definido como sacrificado y cursi. Un banquete que se darán sus seguidores y detractores para generar comentarios una vez lo escuchen. Esta producción, fue grabada en el mítico estudio Abbey Road Studios donde los Beatles grabaron sus éxitos y es conocido por su impecable trabajo de sonido. Para Arjona, “esta canción necesita una explicación, se parece una canción de un disco pasado y no es que me quiera divorciar de los discos pasados de ninguna manera y es la menos sesentera de todas las canciones del proyecto Blanco y Negro. Tiene una connotación muy especial por múltiples canciones”. Posiblemente es para referenciar que los fanáticos encontrarán similitudes con Jesús es Verbo no Sustantivo, Si el norte fuera el sur, Del otro lado del sol, y Ayúdame Freud, entre otros de su discografía.

Ricardo Ajona, no dejó nada al azar en un video de 14 minutos de duración, que su disquera quiso compartir (sin boletín oficial) para que de allí se extractara este análisis del mismo músico, generando una nueva etapa en su carrera musical.

Ricardo Arjona : No es el momento

Ricardo Arjona desde la casa