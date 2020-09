Ariana Grande es la No.1 en instagram

La cantante Ariana Grande es la reina del instagram.

La canta autora, actriz y productora Ariana Grande, nacida en Boca Ratón, Florida es la celebridad musical con más seguidores en instagram de acuerdo al último reporte de la red. Como dice los cables: “la cantante se convirtió en la primera mujer en alcanzar los 200 millones de seguidores“, cifra que seguramente buscará batirla otra celebridad masculina o igualarla para compartir el reinado instagram de cantantes. La intérprete de ‘Rain on Me’ y “Stuck With U” nueva reina de esta red social, supera a otras famosas como Kylie Jenner con 193 millones de seguidores, Selena Gómez con 190 millones, Kim Kardashian, entre otras celebridades. Siendo Cristiano Ronaldo, el imbatible en figura pública con 237 millones.

Ariana Grande, viene de celebrar los VMAs con Lady Gaga al ganar Mejor Colaboración, Mejor Fotografía Video, Mejor Video en Casa y Mejor Perfomance en su mejor momento que a pesar de la pandemia no ha sido opacado y con este reconocimiento la pone en un sitial privilegiado para campañas además de visualizaciones en redes sociales.

💗@LADYGAGA AND @ARIANAGRANDE JUST TOOK US TO CHROMATICA AT THE #VMAs 💗

You need to watch this performance right now ⚔️ WHAT AN ICONIC DUO! 🌧 pic.twitter.com/TcjY1Wdz0F

— Video Music Awards (@vmas) August 31, 2020