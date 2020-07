Arcángel le pone música a Rápidos y Furiosos 9

La Banda Sonora de Rápidos y Furiosos 9, sigue cogiendo velocidades musicales.

Arcángel acaba de estrenar “No hay Amor” su nuevo tema musical que ha sido integrado a la soundtrack de la película “F9” que se estrenará en el 2021. La saga de Rápidos y Furiosos, protagonizada por Vin Diesel, mira de nuevo los sonidos latinos donde es su mayor mercado de ventas y asistencia apoyados en el género urbano. Ozuna, también hará su primera aparición como actor de cine en esta película, por lo que la banda sonora ya tiene el éxito asegurado.

Arcángel, Don Toliver, Don Omar, Tyga y Lil Baby entre otros conforman el “Road to F9” (el camino a Rápidos y Furiosos 9), que saldrá a la venta oficialmente el 31 de julio, los productores han lanzado una campaña de pre orden para fanáticos de la película

.@ArcangelPrrra’s #NoHayAmor is out now! #RoadToFast9 mixtape featuring @GGYOUNGBOY, @lilbaby4PF, @DonToliver, @Tyga, and many more available 7/31. Pre-order the mixtape now 🌶

— #F9 (@TheFastSaga) July 23, 2020