El cantante conocido como Anuel AA estuvo hablando de su nuevo álbum y algunos aspectos personales, entre ellos, dio detalles de su boda con su prometida Karol G.

Al parecer, ya tenía la fecha para contraer matrimonio, pero debido a la pandemia por el coronavirus los planes tuvieron un cambio. En el programa ‘Despierta América’ dijo que sería pocos los invitados y no han pensado en la nueva fecha para la boda.

“No sabemos esto cuánto va a durar y por eso cambiamos los planes. Estamos esperando, pero en nombre de Dios este año nos casamos”, expresó Anuel.

Asimismo, anunció que por ahora no saben quienes serán los asistentes a la unión de amor. “Invitados no sabemos, pero lo vamos a hacer bien familiar bien cercano con los seres queridos. Del género o la industria no creo que vayan a haber muchos, con la mano se podrían contar los que están invitados”.

Anuel AA anunció que quiere tener un hijo con Karol G:

“Ese es el plan, pero con calma, en este momento Karol está en el mejor momento de su carrera y hay que dejarla que siga creciendo y cumpliendo sus sueños”, expresó en la entrevista.

VIDEOS: Con fiesta en medio del mar, Anuel AA festejó el lanzamiento de su nuevo disco