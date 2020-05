Recientemente la actriz Lina Tejeiro habló sobre los sentimientos que aún tiene por su ex Andy Rivera, lo hizo a través de un video en la red social Instagram.

Lina explicó durante su conversación de preguntas y respuestas con sus seguidores, que se apresuró a formalizar una relación con alguien más, y que eso dio al traste con el proceso de sanar tras terminar con Rivera.

También, explicó las razones que la llevaron a dejar la relación con Norman Capuozzo y explicó que sí se quiso dar otra oportunidad con Andy.

Ahora le llegó el turno al reguetonero de hablar y, aunque no lo hizo con tanta emoción de por medio como su ex, sí dejó claro que los sentimientos están ahí, pero él tiene algunas dudas sobre si se les daría formalizar algo por un tiempo largo.

ANDY RIVERA TAMBIÉN TOCÓ EL TEMA DE VOLVER CON LINA

“Indudablemente lo que he vivido con Lina ha sido lo más maravilloso que he vivido, hay demasiado química, demasiado entendimiento, es muy bacano cuando… en el mundo hay mucho ruido y de repente encuentras esa paz y tranquilidad con esa persona, y eso no lo encuentras en cualquiera… ustedes me entienden lo que quiero decir, pero no es fácil de decir”, dijo Andy.

“Pero la vida no se puede reducir a un solo momento, esa misma percepción tiene que existir cuando estoy trabajando, lejos, es una relación en la que prima la distancia que también tampoco es fácil de manejar. Hasta el día hoy es la mujer con la que he encontrado la mayor felicidad y he encontrado más química, eso no los voy a discutir ni negar”.

LAS DECLARACIONES DE ANDY RIVERA SOBRE SU FALLIDA RELACIÓN CON TEJEIRO

