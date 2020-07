Andy Rivera, expareja de Lina Tejeiro, se refirió a la cirugía que se hizo la actriz para retirarse los biopolímeros de sus glúteos. El reguetonero le respondió varias preguntas a sus seguidores y les hizo una petición sobre el tema de Lina.

“Yo pienso que es una mujer muy valiente. Espero que esta valentía de contarle todo esto al mundo, no sea en vano. Chicas y chicos por favor sean muy conscientes sobre estos procedimientos, dónde se los hacen”, expresó Andy.

Andy Rivera le pidió un ‘break’ a sus seguidores para lidiar con su intimidad:

“Tomé fuerza pa’ pedirles este favor. Cada vez que abro esta casillita de las preguntas y hago esta actividad, siempre es lo mismo. De corazón si pueden hacerme este favor, voy a estar eternamente agradecido” detalló el cantante luego de hablar sobre la cirugía de Lina.

Finalmente, pidió espacio y dijo que hay cosas que le roban su tranquilidad. “Resulta que se me ha hecho difícil, esto me roba mucho la tranquilidad. Quiero entrar a trabajar a mi teléfono y a mis redes, y se me hace muy difícil. Si me pueden dar ese break de tener ese espacio y lidiar con mi intimidad”.

