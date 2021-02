Los internautas no dejaron pasar el comentario de Andrés Parra, recordado por su papel en la serie de Escobar – el patrón del mal de Caracol Televisión-, luego de que su colega Jorge Cárdenas anunciara en una entrevista: “Si algo quisiera es que no pensarán en mí como un actor”, y es que el comentario surgió luego de que lo ‘vieran’ como senador en representación del Centro Democrático.

Hablando con un medio nacional, Cárdenas aseguró que quiere ayudar a sus país con nuevas propuesta, al parecer, le sonó la propuesta que Álvaro Uribe Vélez expresó en algún momento. El expresidente dijo que le gustaría ver al actor Jorge Cárdenas como senador en representación del Centro Democrático.

“De hecho si algo quisiera es que no pensarán en mí como un actor, eso me parecería maravilloso… Pero que pensaran en uno mejor en términos de lo que estoy proponiendo, en términos de óyeme eso que él está diciendo es lo que yo quisiera decir, eso sería mejor a que me reconocieran porque salí en x o y producción”, expresó Cárdenas entrevista con el diario El Tiempo.

Andrés Parra no dejó pasar el momento para dar su toque y hacer estallar Twitter: Parra retuiteó a un medio que hablaba sobre el tema para decir: “yo creo que por ese lado puedes estar tranquilo…”. Muchos de los internautas pensaron igual que Andrés Parra, mientras que otro recordaron la faceta de Cárdenas como cantante.

Este fue el comentario de Andrés Parra en Twitter:

