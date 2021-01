La actriz y cantante Anahí Puente contó en sus redes sociales que en el pasado concierto que se hizo el 26 de diciembre como tributo a RBD se contagió de coronavirus. Su esposo, el político Manuel Velasco, también dio positivo a Covid-19, la actriz confirmó en su cuenta de Instagram que estaban tomando las medidas de sanidad necesarias para combatir la enfermedad, pero no confirmó que ella estuviera contagiada.

Luego de que todo pasara, la actriz decidió confesar que fue ella quien contagió a su esposo tras contraer el virus en el concierto tributo a RBD. Los excompañeros de grabación se reunieron para una transmisión virtual, allí se encontraba personal de producción con las debidas medidas de bioseguridad.

Contagié a mi esposo. Él se sintió muy mal y tuvimos días y noches de mucha angustia y miedo. Los bebés siempre estuvieron perfectos (…) Nada vale la pena poner la salud en riesgo”, detalló Anahí.

“Después de no salir de mi casa casi un año, el único día que salí me contagie. Una persona muy cercana llegó con contagio sin saberlo y me contagió (sólo a mí). Se hicieron muchas pruebas y protocolos y la que más insistió en que así fuera fui yo, pero aún así nos enfrentamos a un virus terrible y desconocido”, agregó. Anahí fue asintomática.

“Efectivamente me contagié en el concierto. En el tributo a RBD”, reveló Anahí: