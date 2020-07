Altavoz ya seleccionó finalistas

Después de calificar 226 propuestas, las 70 Bandas de Altavoz 2020 están seleccionadas.

La Convocatoria de Estímulos para el Arte y la Cultura para participar en el Programa Altavoz Fest, cumplió con el anuncio esperado de las 70 bandas que participarán en la versión 2020. Altavoz es un programa estratégico de la Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín, que genera espacios de convivencia, de encuentro para el reconocimiento y valorización de la diversidad musical de la ciudad, como fuentes de riqueza cultural de la sociedad.

La valoración de las agrupaciones en Altavoz, se hizo a través del material enviado por los artistas participantes, que consistió en tres canciones y el brochure o EPK, el cual jurados expertos analizaron con lujo de detalles para elegir a la totalidad de las Bandas en varias categorías. A continuación, publicamos el listado para que acompañen y celebren el talento de los jóvenes de Medellín. “Altavoz está fuerte y sigue vivo. Estará con nosotros todo este año desde la virtualidad. Vamos a seguir a las bandas ganadoras de cerca, para conocerlas y acompañarlas, para que juntos podamos acompañar a la ciudad en estos momentos difíciles”, expresó la secretaria de Cultura Ciudadana, Lina María Gaviria.

Listado Oficial ALTAVOZ 2020

Ska y reggae: Asuntos Pendientes, Gua-Ska, Comandante Cobra, La Suite, Sr. Moskato, Servicio Públiko, Pacífico Sur, Ciénaga, Buku Bembé y La Cordillera.

Metal y sus ramificaciones: The Mythology, Cráneo Death Metal, Goc, Ravendark, Vorti-C, Instru-Mental, Atria, Athemesis, Gaias Pendulum y Sörceress.

Punk y sus ramificaciones: Antised, O.D.I.O., Rosita y Los Nefastos, Detective Wadd, Desastre Capital, Los Malkavian, 19-89, Perros de Reserva, Wackyrace y Nueve Once.

Core: En Contra de Todo, El Verdadero Guerrero, Pariah, Goliat, Nuestro Tiempo, Entre Niebla y Miedo, Neural, Golpe de Estado, No Redención y El Incendio más Largo del Mundo.

Rap: Tamezz, Soul In Pill, School Mc, Malicia (Tairona), Backing Rap, KCK (Katherine Con K), Wil Vélez Elc, Sr Mulato, Mr. More y Almost Blue.

Rock: La Lovo (Aullidos que Retumban en tus Oídos), Anatómico, Ferales, Metropolitan, Law Perdigand, Los Vidriosos, Phil Rocker, El Nuevo Coyote, Jaggman y Volqueta Espacial.

Electrónica y alternativa: Sons of Hidden Live, Arvak, Ocupante, Radiosónica, Dr. M, Sonatina Para Ordenadores, Chelo la Cabra, Bajo el Árbol, La Badband y Chalupa Travel.

Altavoz eligió el cartel