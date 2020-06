Ahora la cogieron contra ‘Tom & Jerry’

Después lo sucedido con las caricaturas de Bugs Bunny ahora el turno es para un gato y un ratón de 80 años.

En mundo del el entretenimiento, sigue alborotado por cuenta de “las licencias” de censura a películas y cartoons porque “contienen situaciones racistas entre otras”. En esta oportunidad, defienden a Tom & Jerry, quienes en el 2020 cumplen 80 años y están en boca de “genios” de la censura creativa por tener entre sus personajes a una empleada de color. “Tomás” se escuchaba con acento boricuo en español cuando la empleada a la cual solo se le veían las medias, lo regañaba por sus pilatunas al perseguir a Jerry.

Para Whoopi Goldberg, ya es el colmo que la cojan con referentes de la cultura americana y universal que la gente no le ha visto esa connotación que ahora le quieren imponer como lo sucedido a la película “Lo que el Viento se Llevó“. La actriz se sumó al lanzamiento de la colección Warner de la serie, aplaudiendo a la compañía “de no censurar a los personajes de color del show”, explicándoles a los pequeños, sobre la delgada línea del contenido que están por ver cuando la empleada regañando a Tom. Borrar escenas y censurar películas no es bueno porque “es arte que refleja la historia afroamericana” con situaciones cómicas sin malicia, precisó.

Así fue el especial 80 años Tom & Jerry