“EL MEJOR CAFÉ DEL MUNDO ME LO TOMÉ EN SALÓN VERSALLES” MARK WILLIAMS ACTOR DE HARRY POTTER EN SU VISITA 2019

Woo una noticia que sólo conocían unos pocos cobra vigencia por Actor de Harry Potter.

El año pasado, Mark Williams actor británico de la película de Harry Potter, que interpretó el papel de Arthur Weasley en la saga, tuvo la fortuna de hacer un recorrido por las calles de Medellín. Cuando estaban por la calle Junín, pidió a los organizadores tomar un café en uno de los sitios que fueran especiales, Alejandro Caballero, directivo de Comic Con Colombia que era el anfitrión de él y de Bran Stark, actor de Game Of Thrones los invitó al Salón Versalles. Allí disfrutaron de un café colombiano pero la gran sorpresa al beber el último sorbo, fueron las palabras de Williams quien en su inglés británico dijo “este es el mejor café del mundo que me he tomado en la vida“. Hoy que se conoció la triste noticia del fallecimiento de Don Leonardo Nieto,cobró vigencia esta historia al interior de la organización de Comic Con que compartieron a Minuto 30.

Así que el Salón Versalles y su legado no es solo un referente en Colombia sino mundial. Por lo que en homenaje a Don Leo, seguramente muchas historias se contarán de este sitio y sus deliciosas empanadas argentinas, el amor por Medellín, la fundación de la Casa Gardeliana y el Festival Internacional de Tango que lleva el nombre de la capital antioqueña,