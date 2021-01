Miguel Herrán, actor español conocido por interpretar a ‘Río’ en la serie de Netflix ‘La Casa de Papel’, narró que no han sido días fáciles para él. A través de su cuenta de Instagram contó algunos detalles por medio de fotografías.

«6 días han sido suficientes para destrozarme. Ya no quiero hablar. Ni comer. Me he parado en mi momento más constructivo y se ha vuelto destructivo. Estoy decepcionado conmigo. Quiero ser mejor persona», escribió Miguel Herrán.

En una de las publicaciones de su cuenta de Instagram, el actor acompaña el texto con dos fotografías de su confinamiento. En una sale «triste, pero contento. Dominando las emociones», y otra el sexto día, en el que aparece llorando: “Día 6: no soy capaz de controlar absolutamente nada”.

Algunos de sus colegas y fans le han dejado cientos de mensajes de apoyo a través de las redes sociales, “Se aprende cayendo, de eso se trata, y luego hay que levantarse. El viaje de conocerse a uno mismo nunca acaba”, “mucho ánimo”, “eres muy bonito. Somos seres vulnerables y mostrarnos así es”, entre otros.