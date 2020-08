A quién se parece el hijo de Sara Uribe

Las redes sociales abiertas por los famosos dan para todo y ellos mismos se encargan de generar polémicas.

La modelo y presentadora Sara Uribe, logró captar la atención con un post en instagram con la foto de su hijo y el comentario: “Se parece mucho a mi , cierto?”. Pues bien, los seguidores no dudaron en responder y uno de esos comentarios fue de Ana Victoria Beltrán, la famosa “Daniela Franco” de Padres e Hijos que le dijo “se parece a su papá pero seguramente tendrá la personalidad del papá”. Sara no dudó en responderle con corazones mientras otros seguidores le dijeron “igualitico a la hermana osea al papá..pero eso no importa !! Él es único” y más allá no faltó el que le digo: “se parece al sugar dady”.

Para seguir en tendencia, en otro post que ya no tiene que ver con su hijo, Sara, mostró la habitación de su apartamento y los seguidores se fijaron en el detalle de la foto de la mesa de noche al lado de la cama y descubrieron que el padre de su hijo, no hace parte de ella y así vive feliz. Pero con la sola imagen de Jacobo, le recordar siempre a Rincón.