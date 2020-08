41 años Off The Wall de Michael Jackson

41 AÑOS OFF THE WALL MICHAEL JACKSON PRODUCIDO POR QUINCY JONES / FOTO ARCHIVO EPIC REDES SOCIALES

Hoy hace 41 años (1979) Michael Jackson de la mano de Quincy Jones lanzó su disco Off The Wall. Este sería el salto a lo que vendría después con Thriller en 1982

“Off The Wall” álbum de Michael Jackson, que de forma comercial y de la mano de Quincy Jones, lo llevaría a ser el Rey del Pop, cumple 41 años de su lanzamiento. “Es el primer gran disco que consolida a Michael Jackson con la producción de Quincy Jones, al condensar en la grabación todas las tendencias de finales de los 70s como el disco, soul y el funk, demostrando que el artista ya estaba listo para el gran salto a la fama luego de terminar su historia con The Jackson 5, afirma Gabriel Posada, periodista musical y podcaster. Hoy seguramente, varias radio estaciones y portales especializados hablarán de este LP, ya que como dice Posada, Jones “quien venía de trabajar con Miles Davis”, cristalizó con el termino “Off The Wall” que para década era “maravilloso” un termino callejero que pegó para quedarse en la historia musical.

Los expertos opinan que junto a Thriller es su mejor disco al incluir temas como: Don’t Stop‘Till You Get Enought, que sonó en todas las disco del planeta y mostró la versatilidad de Jackson por las baladas o voz suave con Rock With You que le permitió cuatro más tarde, demostrar su versatilidad con varios temas suaves. Cabe resaltar que Off the Wall “es el quinto álbum de estudio de Michael Jackson, que fue editado en 1979, logró vender 20 millones de copias vendidas en todo el mundo, ​ ingresando al listado de los 100 discos más vendidos de la historia de la música y un sucedo de la música disco”.​​ En ese LP también los críticos destacan que Paul McCartney tuvo un crédito como compositor de uno de los temas interpretados por Jackson: Girlfriend.