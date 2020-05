Este es el motivo por el que este 4 de mayo es el día de Star Wars

La saga intergaláctica creada por George Lucas en 1977 celebra su día conmemorativo el día 4 de mayo de cada año. Debido a un hecho político que hizo que esta fecha fuera el día de ‘Star Wars’.

El 4 de mayo de 1979 varios miembros del Partido Conservador de Reino Unido enviaron una nota felicitando a Margaret Thatcher, después de ser nombrada como primera ministra del Reino Unido.

Origen del Día de Star Wars

El mensaje decía “May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations”, un juego de palabras de una de las frases más famosas de Star Wars: «Que la fuerza te acompañe». En inglés se traduce a “May the force be with you”, que tiene un pronunciamiento similar a “May the 4th”: que significa 4 de mayo.

Desde ese día la prensa y los fans de la película empezaron a celebrar el ‘Star Wars Day’ el 4 de mayo, así como este lunes cada año es tendencia en Twitter #StarWarsDay y #MayThe4thBeWithYou.

