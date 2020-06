‘Voló’ como Regreso al Futuro

Sam Rogers voló como “Back To The Future 2”

En Londres, Sam Rogers logró cumplir un sueño de su infancia y se convirtió en el personaje principal de Volver al Futuro 2.

Fanáticos de la película “Back To The Future“, disfrutaron las imágenes de un londinense que al lado de un DeLorean, logró volar en una copia de la “patineta” del futuro que Marty McFly (Michael J.Fox), inmortalizará en el clásico del cine. La hazaña la consiguió gracias a un “traje” que costó 430 mil dólares, el cual fue construido con una impresora 3D. Este confinamiento, ha servido para recrear la nostalgia de la década de los 80 para muchos y también para traer memorabilias que son historia de la cultura pop.

Rogers de 24 años, afirmó según el diario The Sun que “nunca pensó que se sentaría y volar al lado de un DeLorean“; y mucho menos capturar algo así de Hollywood, acercando un “hoverboard“probablemente lo más cerca que estuvo realmente de flotar “de acuerdo a la película Back To The Future II” que maravilló al mundo hace 31 años. Así fuera atornillado a una de ellas y con la técnología Siglo XXI, logró una velocidad de 80 kilómetros por hora vestido como el personaje de la gran pantalla.

Mira el video de Sam Rogers, quien logró cumplir un sueño de su infancia.