Falleció el papá de Piter Albeiro: “No pudimos despedirlo unidos en familia”

El papá del humorista Piter Albeiro falleció, al parecer, durante el fin de semana, así lo dio a conocer el mismo humorista.

Fue a través de la red social Twitter que el mismo Piter lo dijo y confirmó que el señor padecía cáncer.

SIC: “Ayer murió mi papá de un cancer, no pudimos despedirlo unidos en familia, no pudimos abrazarnos y decirnos que estamos juntos”.

El humorista también afirmó que : “A veces la vida es cruel, los planes de Dios no siempre son nuestros planes, pero hoy desde la distancia sufro, lloro, y oro porque no les pase a uds”.

— PITER ALBEIRO (@PITERALBEIRO) March 31, 2020