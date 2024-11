Fallace Bernard Hill «Capitán del Titanic»

Hollywood está de luto con la partida del actor Bernard Hill quien caracterizó al Capital del Titanic en la película dirigida por James Cameron.

Bernal Hill quien personificó en 1997 al Capitán Edward Smith en la producción cinematográfica de «Titanic«, falleció este domingo 5 de mayo a la edad de 79 años. El actor inglés que estuvo al lado de Leonado Di Caprio y Kate Winsley tenía una gran recordación por innumerables personajes. «Bernard Hill abrió un camino en la pantalla, y su larga carrera llena de papeles icónicos y notables es un testimonio de su increíble talento» dijeron amigos y ejecutivos de la industria audiovisual.

Su papel como Capitán del Titanic le mereció buena crítica y más por su la forma como afrontó ese hecho histórico donde James Cameron, «sacó lo mejor de cada actor para representar el hundimiento no solo como un error de cálculo sino de la tragedia y decisión que Bernal Hill supo caracterizar.

Otra de las grandes actuaciones de este actor fue El rey Théoden del Señor de los Añillos. Donde Bernard Hill dejó huella en los actores y fans de la saga de Tolkien. «El rey Roto ha pasado a los paraísos grises pero siempre será recordado», escribió Dominic Monaghan quien interpretó «Meriadoc Brandigamo mejor conocido como «Merry» en la trilogía.

Antes de su partida Hill estaba listo para estar en la Comic Con de Liverpool durante el fin de semana. La convención anunció el viernes 3 de mayo a través de X (anteriormente Twitter) que se había retirado debido se sentía «muy enfermo» y había enviado a los fans «sus más sinceras disculpas y gracias a todos por su comprensión». Luego la misma convención anunció: «Estamos desconsolados al escuchar la noticia del fallecimiento de Bernard Hill. Una gran pérdida. Pensando en su familia en este momento tan triste, y deseándoles mucha fuerza».

We’re heartbroken to hear the news of Bernard Hill’s passing. A great loss. Thinking of his family at this very sad time, and wishing them a lot of strength. pic.twitter.com/5kdMqz7pS5

Actores del Señor de los Anillos, rindieron homenaje al actor en la Comic Con de Liverpool con tristeza y perdida de alguien de la familia.

The 4 Hobbits pay their respects to Bernard Hill at Liverpool Comic Con

«He was intrepid, he gruff, he was irascible.» – Sean Astin

Echoing Sean’s words, Billy Boyd, said: “We were watching the movies and I said to Dom, I don’t think anyone spoke Tolkien’s words as great as… pic.twitter.com/fNzOLpVh2o

— Fellowship of Fans (@FellowshipFans) May 5, 2024