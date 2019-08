“Falcao no irá gratis a ningún equipo”: vicepresidente del Mónaco pone otra traba y le pone millonario precio al ‘Tigre’

El rumbo del colombiano Radamel Falcao García aún no tiene dirección, y a falta de pocos días para cerrar el mercado de verano en Europa, es un misterio saber cuál será el nuevo club del ‘Tigre’, y menos ahora que el vicepresidente del Mónaco le puso otra traba a su salida del principado y aseguró que el jugador no irá gratis a ningún equipo, incluso, puso millonario precio.

Según medios internacionales, Oleg Petrov, vicepresidente del equipo del Principado, aseguró que el que quiera al colombiano tendrá que pagar cinco millones de euros, una cifra que podría sacar definitivamente de competencia al Galatasaray de Turquía, y que también pondría a pensar al Valencia, otra de las ‘novias’ que tiene el Tigre.

Además, el vicepresidente fue más allá y se refirió a la negociación que los turcos tuvieron con el goleador, que al parecer fue solo con él y no con el club: “Galatasaray debería reunirse primero con los clubes y no con los jugadores. Pueden ser nuevos en este negocio, pero no puedo aceptar esta falta de respeto. Gratis Falcao no ira a ninguna parte”.

Por ahora, Falcao no juega en su equipo, a la espera de su futuro, pero tampoco se descarta que deba luchar un puesto en el Mónaco para una nueva temporada, y poder irse gratis en 2020, cuando termine su contrato.