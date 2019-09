VIDEO: Exreina quedó ¡SEMIDESNUDA! en pleno desfile y ella muy profesional siguió su pasarela como si nada

El talento no se anuncia, se demuestra y la exreina Lina Daniela Daza, ex Señorita Cúcuta, es prueba de ello, pues iba quedando como Dios la tajo al mundo en pleno desfile y ella siguió su pasarela como la modelo profesional que es.

Todo ocurrió en el Hotel Casino en Cúcuta, donde se desarrollaba una feria de moda. Lina tenía que salir con un bikini plateado que estaba amarrado con unos hilos tan delgados que cedieron mientras ella estaba caminando por la pasarela. Cuando el top se le cayó, Daniela instantáneamente tapó sus senos con sus manos y siguió su desfile como si nada estuviera pasando, asunto que el público alabó.

“Hoy ocurrió algo que jamás me había sucedido, una experiencia nueva. Ocurrió justo en el momento de mi presentación, se me soltó el bra en medio de la pasarela, mi reacción fue instantánea no dejando atrás la buena actitud que me caracteriza. ¿Ustedes cómo reaccionarían frente a esta situación si les llegara a suceder?”, publicó Daza en su cuenta de Instagram antes de ponerla privada al público. Aquí un video de Twitter donde se ve el momento exacto en el que Lina queda en topless.