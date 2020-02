Expresidente Álvaro Uribe pidió que se libere a alias ‘Francisco Galán’, exintegrante del ELN

El expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, se pronunció después de que se confirmara la captura de Mario Pieschacón Negrini o Gerardo Antonio Bermúdez Sánchez, alias Francisco Galán, exintegrante del ELN.

El exmandatario salió a defender al exELN, que fue capturado por hechos ocurridos el 17 de septiembre de 2000, cuando integrantes del ELN secuestraron a más de 64 personas que se encontraban en establecimientos públicos, ubicados en la vía Cali – Buenaventura.

“Ojalá liberen a Francisco Galán y a Juan Carlos Cuellar, estuvieron en la cárcel más de 20 años, no hay proceso con el ELN, pero estas personas son convencidas de la paz de verdad, no han sido beneficiarias de impunidad ni de elegibilidad política. No tienen que ver con el ELN actual”, aseguró el expresidente.

Tal y como detalló la Fiscalía General de la Nación alias Francisco Galán fue acusado bajo los términos de la Ley 600, por los delitos de secuestro extorsivo agravado, homicidio culposo en concurso homogéneo y hurto calificado y agravado.

El pasado fin de semana se detalló que se terminó la práctica de pruebas y están pendientes los alegatos de conclusión, y se informó que la Fiscalía pondrá a alias Francisco Galán, a disposición del juez penal del circuito especializado de Cali que lo requiere.