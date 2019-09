¿Explotación o acto heróico? Después de realizar 7 operaciones sin descanso un cirujano se quedó dormido profundamente en el suelo del hospital

Por medio de las redes sociales se viralizaron unas imágenes de un médico durmiendo en el piso de un hospital y se dió a conocer la conmovedora historia del protagonista.

Se trata del cirujano Dai Yu, quien ocupa el puesto de director adjunto del Departamento de Ortopedia en el Hospital Central de Longgang, en la ciudad de Shenzhen -China-.

Yu había realizado 7 operaciones seguidas sin hacer ningún tipo de pausa, por lo que después de terminar, se sentó en el piso del centro médico y se quedó profundamente dormido.

El doctor explicó a los medios que había tomado la determinación de trabajar 28 horas seguidas para que todos los pacientes pudieran recibir su tratamiento a tiempo.

Surgeon is hailed a hero for completing seven operations without a break before falling asleep on the floor https://t.co/fpN6D3IQQa

— Daily Mail Online (@MailOnline) August 31, 2019