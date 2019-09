Exnovio de Sofía Vergara dice que la actriz quiere “¡MATAR!” a sus hijas

Nick Loeb, exnovio de Sofía Vergara, habló por primera vez a los medios sobre la disputa legal que hay entre él y la colombiana por dos embriones que congelaron cuando eran pareja y ahora él quiere tener y ella no.

Loeb y Vergara terminaron su relación en 2014 y de inmediato él inició una batalla legal para tener los derechos de los embriones, que permanecen congelados en Los Ángeles, Estados Unidos. El empresario ha demandado en varias ocasiones a Sofía por querer destruir lo que él llama “sus hijas”, pues supuestamente ya sabe su sexo y les tiene nombre: Isabella y Emma.

“Cuando una mujer está embarazada es una persona la que está en la mujer. Esa persona tiene derecho a vivir, yo no pienso que la mujer tenga derecho para abortar una vida. Cuando una mujer tiene un bebé en la barriga es un bebé desde el día 1, nadie tiene derecho a matar a ese bebé”, afirmó Nick al programa mexicano de Telemundo ‘Suelta la sopa’.

Nick también afirmó que durante su relación con Sofía, la barranquillera siempre tuvo un pensamiento “provida” y “católica” y que el hecho de cambiar de opinión le sorprende. Además aseguró que él quiere tener a sus “hijas” solo y que no necesita su dinero. También recordó que Sofía no quiso tener los embriones en su útero porque no quería destrozar su cuerpo, pues estaba en pleno éxito con la serie ‘Modern Family‘ y que intentaron que una amiga de ella los tuviera, pero tuvo dos abortos.

“Yo no estoy obligándola a cargar con un hijo. Nosotros tomamos una decisión consciente de llevar a cabo un proceso muy costoso para crear una vida. Tomamos la decisión de crear una vida y la creamos. Entonces ¿por qué después de crearla quieres destruirla?”, añadió Loeb.

Por el momento, Loeb tuvo una niña con su nueva pareja en octubre de 2017 y Sofía está felizmente casada con el también actor Joe Maganiello.