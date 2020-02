Exministro Andrés Felipe Arias aseguró que la Corte lo condenó por sospecha y sin tener pruebas en su contra

El exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, habló sobre el proceso judicial en el que fue condenado por la Corte Suprema a 17 años de cárcel por el uso fraudulento de créditos oficiales para beneficiar a grandes terratenientes durante el gobierno de Álvaro Uribe .

Arias decidió hablar desde su centro de reclusión en la Escuela de Caballería del Ejército Nacional en la capital del país y lo hizo con la periodista Salud Hernández-Mora, para la revista Semana, y no escondió su postura sobre ningún tema, y en particular sobre su proceso judicial.

“Ni siquiera me montaron falsos testigos, como lo han hecho con otras personas. Me condenaron por un delito de autor. No por lo que era sino por lo que representaba (…) La Corte estaba politizada y contaminada de corruptos”, aseguró Arias en el medio citado.

Además de hablar en su defensa, sosteniendo que es inocente porque ‘no se robó un solo peso’, Arias solo tuvo un par de palabras para referirse al expresidente Juan Manuel Santos, quien muchos tildaron de su ‘perseguidor político’, “Él y yo sabemos lo que él me hizo y cómo me lo hizo”, fue lo único que dijo Arias.