Exesposa de Michael Jackson confiesa que nunca tuvieron relaciones sexuales

Un nuevo escándalo envuelve al fallecido cantante Michael Jackson. Después de que en el documental ‘Leaving in Neverland’ se acusara al artista de pedofilia, ahora la ex de Jackson, Debbie Rowe, afirmó que Paris y Prince no son hijos de él.

En una entrevista con The Sun, la mujer dijo que los chicos son hijos de un donante de esperma y que jamás sostuvo relaciones sexuales con el cantante.

Rowe conoció a Michael cuando trabajaba en una clínica dermatológica, y durante 15 años, sostuvieron una sólida amistad.

Contrajeron matrimonio en el Sheraton Park de Sidney, Australia en noviembre de 1996, cuando él tenía 38 y ella 37.

Cuando se casaron, ella tenía seis meses, y en febrero de 1997, dio a luz a Prince. En abril de 1998, nació Paris.

En el 99 se divorciaron tras pasar tres años de casados y él fue quien quedó con la custodia de los niños.

“Me fecundaron. De la misma manera que yo fecundo a mis yeguas para reproducirse. Fue muy técnico”, dijo al medio inglés.

“Igual como yo le meto el esperma a mis caballos. Así lo hicieron conmigo. Yo era su yegua pura sangre”.

“Michael estaba divorciado, solo y quería tener hijos. Fui yo quien le dijo: ‘Tendré tus bebés’. Le ofrecí mi vientre. Fue un regalo. Fue algo que hice para serlo feliz”, reveló Rowe al periódico .

Después de que el matrimonio se terminara en octubre de 1999, hicieron un acuerdo fuera de tribunales y él se quedó con la custodia de los chicos.

“Son sus hijos, los tuve por él. No habrían nacido si no hubiera sido por mi amor por él. Lo hice para que se convirtiera en padre, no para convertirme yo en madre“, declaró.